Barcelona deve oferecer Umtiti na operação por Memphis Depay

O Barcelona busca negociar uma diminuição de preço na contratação de Memphi Depay e pode oferecer Umtiti ao Lyon na operação, de acordo com informações da “Sky Sports”. O clube francês quer cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), mas o atacante holandês também deseja sair e vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.Após o jogo contra a Itália pela Liga das Nações, o artilheiro disse que iria começar a conversar sobre sua transferência nesta terça-feira. Depay revelou também que ainda não entrou em contato com o empresário para tratar deste assunto. O jogador tem apenas mais um ano de contrato e pode sair sem custos caso no próximo ano caso não renove seu vínculo.