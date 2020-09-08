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futebol

Barcelona deve oferecer Umtiti na operação por Memphis Depay

Clube catalão quer diminuir preço pedido por Lyon, enquanto atacante admitiu que vai conversar com dirigentes franceses a partir desta terça-feira. Contrato vai até 2021...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 08:32
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O Barcelona busca negociar uma diminuição de preço na contratação de Memphi Depay e pode oferecer Umtiti ao Lyon na operação, de acordo com informações da “Sky Sports”. O clube francês quer cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), mas o atacante holandês também deseja sair e vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.Após o jogo contra a Itália pela Liga das Nações, o artilheiro disse que iria começar a conversar sobre sua transferência nesta terça-feira. Depay revelou também que ainda não entrou em contato com o empresário para tratar deste assunto. O jogador tem apenas mais um ano de contrato e pode sair sem custos caso no próximo ano caso não renove seu vínculo.
Os culés avaliam o atleta entre 20 a 25 milhões de euros (entre R$ 124 milhões a R$ 156 milhões) e não devem pagar o que o clube francês pedir. Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, já admitiu que saídas podem acontecer nesta temporada em que o time não disputa nenhuma competição europeia.

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