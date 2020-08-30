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Barcelona deve oferecer Umtiti ao Lyon para abaixar preço de Depay

Zagueiro está fora dos planos de Koeman para a próxima temporada...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 14:32
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Fora dos planos de Ronald Koeman, Samuel Umtiti pode ser o novo reforço do Lyon. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona estuda oferecer o jogador ao clube francês para abaixar o preço pedido por Memphis Depay. O atacante holandês é um dos principais desejos de Koeman para o Barcelona. Em sua última coletiva, Depay disse que "pode ir para clubes grandes" devido às suas boas atuações.
Umtiti já foi jogador do Lyon. Pelo clube francês, atuou em 116 jogos. No Barcelona, não conseguiu cumprir o que se esperava dele e sofreu com lesões constantes.

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