Barcelona deve oferecer Umtiti ao Lyon para abaixar preço de Depay

Fora dos planos de Ronald Koeman, Samuel Umtiti pode ser o novo reforço do Lyon. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona estuda oferecer o jogador ao clube francês para abaixar o preço pedido por Memphis Depay. O atacante holandês é um dos principais desejos de Koeman para o Barcelona. Em sua última coletiva, Depay disse que "pode ir para clubes grandes" devido às suas boas atuações.
Umtiti já foi jogador do Lyon. Pelo clube francês, atuou em 116 jogos. No Barcelona, não conseguiu cumprir o que se esperava dele e sofreu com lesões constantes.