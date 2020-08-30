Barcelona deve oferecer Umtiti ao Lyon para abaixar preço de Depay

Fora dos planos de Ronald Koeman, Samuel Umtiti pode ser o novo reforço do Lyon. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona estuda oferecer o jogador ao clube francês para abaixar o preço pedido por Memphis Depay. O atacante holandês é um dos principais desejos de Koeman para o Barcelona. Em sua última coletiva, Depay disse que "pode ir para clubes grandes" devido às suas boas atuações.