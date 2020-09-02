Barcelona deve denunciar Lionel Messi caso argentino saia do clube

O Barcelona deve denunciar Lionel Messi e o clube que contratar o argentino caso a Fifa dê a luz verde para uma transferência, segundo o jornalista Jordi Martín, da rádio “Cadena SER”. O clube catalão só aceita se desfazer do seu camisa 10 pelo valor da multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões).As informações da rádio também abordam a questão da aparição de Messi como figura central na publicidade das novas camisas do time. O clube entende que o craque ainda é jogador do Barcelona, mas além disso é capitão e símbolo da equipe. Por outro lado, figuras badaladas como Suárez e Busquets não aparecem na imagem.