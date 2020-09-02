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futebol

Barcelona deve denunciar Lionel Messi caso argentino saia do clube

Além disso, catalães podem denunciar clube comprador caso a Fifa dê luz verde para a transferência do atleta. Bartomeu e pai de Messi devem se reunir nas próximas horas...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 09:20
Crédito: Divulgação / Barcelona
O Barcelona deve denunciar Lionel Messi e o clube que contratar o argentino caso a Fifa dê a luz verde para uma transferência, segundo o jornalista Jordi Martín, da rádio “Cadena SER”. O clube catalão só aceita se desfazer do seu camisa 10 pelo valor da multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões).As informações da rádio também abordam a questão da aparição de Messi como figura central na publicidade das novas camisas do time. O clube entende que o craque ainda é jogador do Barcelona, mas além disso é capitão e símbolo da equipe. Por outro lado, figuras badaladas como Suárez e Busquets não aparecem na imagem.
Jorge Messi, pai do jogador, chegou na Catalunha para se reunir com Bartomeu, presidente do Barça, para conversar sobre seu filho e buscar uma saída amistosa. Por outro lado, o mandatário deve tentar convencer o argentino a renovar seu contrato até 2023, após o fim da Copa do Mundo do Catar.

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