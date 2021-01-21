Barcelona desperdiça dois pênaltis, mas se garante na prorrogação e bate Cornellà pela Copa do Rei

Na noite desta quinta-feira, 21, o time misto do Barcelona derrotou o Cornellà por 2 a 0 em partida válida pela Copa do Rei. O Barça desperdiçou dois pênaltis no tempo regulamentar, mas se impôs na prorrogação e conquistou a vitória com gols de Dembelé e Braithwaite. O goleiro Ramón Juan foi o destaque positivo do Cornellà.BARÇA INEFICAZO Barcelona teve 76% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu ser eficiente. Dos sete chutes que tentou, apenas dois foram na direção do gol - um deles foi o pênalti desperdiçado por Pjanic. O português Francisco Tristão ainda teve um chute forte de fora da área, porém a zaga do Conrellà conseguiu o corte.CORNELLÀ NÃO APROVEITAO time da terceira divisão da Espanha esteve pouco com a bola no primeiro tempo. No entanto, criou três chances que poderiam resultar em gol. O primeiro lance foi em um cruzamento fechado, mas Neto saiu bem. O segundo, Guzmán desviou de cabeça Araújo, dentro da área, não conseguir finalizar. O terceiro foi em um chute frontal e sem marcação, mas o atleta do Cornellà pegou muito mal na bola.DE VILÃO À HERÓIO primeiro tempo do Barça foi abaixo do esperado. Assim, o técnico Ronald Koeman precisou colocar em campo alguns titulares que estavam no banco – dentre eles, Dembelé. O atacante francês teve a oportunidade de abrir o placar, de pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo. No entanto, o chute fraco, no meio e rasteiro não foi capaz de vencer o inspirado Ramón Juan. Na prorrogação, logo no primeiro minuto, Dembelé acertou um chute forte de fora da área que, dessa vez, venceu o goleiro do Cornellà. DE HERÓI À VILÃO?O goleiro Ramón Juan, do Cornellà, foi o melhor jogador do time alviverde da Catalunha: pegou dois pênaltis e fez defesar muito difíceis. No lance do primeiro gol de Dembelé, o goleiro Ramón Juan até chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do BarcelonaBRAITHWAITEO atacante teve uma noite para se esquecer. No segundo tempo, perdeu duas chances claras dentro da pequena área. Contudo, no último lance da partida, Pedri entrou sozinho na área e tocou para Braithwaite se redimir e garantir o Barça na próxima fase da competição.MESSI FORAO melhor jogador do time, Lionel Messi não pode jogar porque cumpre suspensão pela expulsão na final da Supercopa do Rei.