Barcelona descarta empréstimo, mas continua em busca de um comprador para Rafinha Alcântara

Com contrato até 2021, Rafinha Alcântara ainda não tem seu futuro definido. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona quer vendê-lo, mas fecha as portas para uma saída por empréstimo.
O Barça pede 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para liberar o brasileiro. Caso fosse emprestado, o Barcelona não lucraria nada com um ativo, uma vez que ele ficaria sem contrato a partir de janeiro.
Rafinha atrai ofertas, mas nenhuma atende aos requisitos do Barcelona. Clubes da Inglaterra, Itália e Alemanha demonstraram interesse no jogador. O Celta de Vigo também tem interesse em contratá-lo em definitivo.