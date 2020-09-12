Barcelona descarta empréstimo, mas continua em busca de um comprador para Rafinha Alcântara

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Com contrato até 2021, Rafinha Alcântara ainda não tem seu futuro definido. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona quer vendê-lo, mas fecha as portas para uma saída por empréstimo.

O Barça pede 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para liberar o brasileiro. Caso fosse emprestado, o Barcelona não lucraria nada com um ativo, uma vez que ele ficaria sem contrato a partir de janeiro.