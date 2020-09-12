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futebol

Barcelona descarta empréstimo, mas continua em busca de um comprador para Rafinha Alcântara

Ideia do clube catalão é lucrar com o brasileiro para poder investir em outros setores...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 08:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 08:39
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Com contrato até 2021, Rafinha Alcântara ainda não tem seu futuro definido. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Barcelona quer vendê-lo, mas fecha as portas para uma saída por empréstimo.
O Barça pede 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para liberar o brasileiro. Caso fosse emprestado, o Barcelona não lucraria nada com um ativo, uma vez que ele ficaria sem contrato a partir de janeiro.
Rafinha atrai ofertas, mas nenhuma atende aos requisitos do Barcelona. Clubes da Inglaterra, Itália e Alemanha demonstraram interesse no jogador. O Celta de Vigo também tem interesse em contratá-lo em definitivo.

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