Barcelona descarta a contratação de Pau Torres, do Villareal

Crédito: AFP

Pau Torres não será jogador do Barcelona. O "Sport" indica que o clube catalão desistiu da contratação do zagueiro do Villareal pelo alto valor pedido. A prioridade do Barça é Eric García, do Manchester City.

Oferecido no final do ano passado, Pau Torres se afirmou cada vez mais no Villareal. Na época, a contratação agradou à direção do Barça, mas com a crise do coronavírus, o valor se tornou alto demais. Os espanhóis pedem 65 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões).

O Barcelona tem a informação de que três clubes da Premier League buscam Pau Torres. O Manchester United é um dos principais interessados no zagueiro.