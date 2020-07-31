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futebol

Barcelona descarta a contratação de Pau Torres, do Villareal

Zagueiro é especulado em clubes da Premier League,
mas os espanhóis pedem um valor muito alto...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 15:36

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:36

Crédito: AFP
Pau Torres não será jogador do Barcelona. O "Sport" indica que o clube catalão desistiu da contratação do zagueiro do Villareal pelo alto valor pedido. A prioridade do Barça é Eric García, do Manchester City.
Oferecido no final do ano passado, Pau Torres se afirmou cada vez mais no Villareal. Na época, a contratação agradou à direção do Barça, mas com a crise do coronavírus, o valor se tornou alto demais. Os espanhóis pedem 65 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões).
O Barcelona tem a informação de que três clubes da Premier League buscam Pau Torres. O Manchester United é um dos principais interessados no zagueiro.
A ideia do Barça é continuar com Lenglet e Piqué para a próxima temporada. Umtiti pode ser negociado e, com isso, Eric García, do Manchester City, viraria a prioridade.

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