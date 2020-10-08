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futebol

Barcelona deixa Depay para janeiro por conta de questão financeira

Apesar de Lyon ter diminuído o preço cobrado pelo atacante, Barcelona não poderia arcar com salário de holandês sem se desfazer de algumas peças do elenco na última janela...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 08:27

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:27

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Apesar do Lyon começar cobrando cerca de 25 milhões de euros (R$ 164 milhões) fixos mais 5 milhões de euros (R$ 33 milhões) variáveis ao Barcelona pelo Memphis Depay, os franceses reduziram o pedido na última segunda-feira para oito milhões de euros (R$ 52 milhões) fixos, além de variáveis, segundo o “Mundo Deportivo”. O holandês não aceitou renovar seu contrato e se torna livre em janeiro.Os franceses estavam desesperados para vender o atacante e conseguir um dinheiro pela venda de Depay, mas os culés passam pela pior crise financeira de sua história. Sem conseguir negociar Todibo para o Fulham ou Dembélé para o Manchester United, os blaugranas não tiveram condições de contratar o atacante, pois a chegada do atleta iria fazer com que o Barça ultrapassasse os limites salariais impostos pela Liga de Futebol da Espanha.
Apesar da operação não ter dado certo nesta janela de transferências, o camisa nove será livre para negociar com qualquer equipe a partir de janeiro. A boa relação entre Lyon e Barcelona sugere que os catalães paguem um valor simbólico para contar com o holandês na segunda metade da atual temporada.

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