Barcelona deixa Depay para janeiro por conta de questão financeira

Apesar do Lyon começar cobrando cerca de 25 milhões de euros (R$ 164 milhões) fixos mais 5 milhões de euros (R$ 33 milhões) variáveis ao Barcelona pelo Memphis Depay, os franceses reduziram o pedido na última segunda-feira para oito milhões de euros (R$ 52 milhões) fixos, além de variáveis, segundo o “Mundo Deportivo”. O holandês não aceitou renovar seu contrato e se torna livre em janeiro.Os franceses estavam desesperados para vender o atacante e conseguir um dinheiro pela venda de Depay, mas os culés passam pela pior crise financeira de sua história. Sem conseguir negociar Todibo para o Fulham ou Dembélé para o Manchester United, os blaugranas não tiveram condições de contratar o atacante, pois a chegada do atleta iria fazer com que o Barça ultrapassasse os limites salariais impostos pela Liga de Futebol da Espanha.