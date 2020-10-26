futebol

Barcelona conversa por contratação de zagueiro brasileiro da Lazio

Clube blaugrana entrou em contato com representantes de Luiz Felipe durante a última janela de transferência. Brasileiro não é mais opção e equipe foca em Eric García...
LanceNet

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:36

Crédito: S.S. Lazio
O Barcelona consultou os representantes do zagueiro brasileiro Luiz Felipe, da Lazio, nos últimos dias da janela de transferência, revelou o “Mundo Deportivo”. Apesar disso, o clube não chegou a fazer nenhuma oferta formal ao clube italiano. Buscando defensores e com a dificuldade de chegar em um acordo com o Manchester City por Eric García, os culés avaliaram outras opções.
No entanto, Luiz Felipe não é mais uma possibilidade para a equipe blaugrana e está próximo de renovar contrato com a Lazio. Enquanto isso, o zagueiro espanhol segue sendo prioridade para janeiro ou para o fim da temporada, quando o atleta encerra seu contrato com o time dirigido por Guardiola e pode sair sem custos.
O brasileiro também foi sondado para ser contratado pelo Paris Saint-Germain por conta da saída de Thiago Silva, mas as conversas não foram para frente. O jovem de 23 anos chegou ao clube italiano em 2016, jogou um ano emprestado na Salernitana e retornou para buscar seu espaço. O camisa três tem contrato até 2022.

