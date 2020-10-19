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futebol

Barcelona conversa para renovar contrato do zagueiro Lenglet

Zagueiro francês está em sua terceira temporada com a camisa blaugrana, tem vínculo até 2023 e ganhou espaço nos últimos anos após diversos problemas físicos de Umtiti...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 08:28

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:28

Crédito: Lenglet ganhou muito protagonismo no Barcelona após duas boas temporadas (Divulgação
O zagueiro Lenglet, do Barcelona, está em conversas para renovar seu contrato, segundo o “Mundo Deportivo”. O francês tem vínculo com o clube até 2023, mas em sua terceira temporada com a camisa blaugrana já se tornou titular indiscutível. Com apenas 25 anos, os culés querem garantir a permanência do defensor pelos próximos anos.O camisa 15 chegou do Sevilla para ser reserva de Umtiti, que tinha sido campeão do mundo com a seleção francesa, mas os problemas de joelho do veterano o atrapalhou. Lenglet atuou acima das expectativas e se tornou uma peça esportivamente e economicamente mais sustentável do que o atleta formado no Lyon.
A imprensa catalã destaca que, além do ótimo rendimento dentro de campo, a profissionalidade dentro e fora de campo do jogador é outro aspecto observado pelos dirigentes com bons olhos. O Barcelona confia que o francês deve estar no projeto para o futuro da equipe após ter sido titular em 81 dos 88 jogos possíveis disputados desde que chegou.

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