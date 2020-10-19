Barcelona conversa para renovar contrato do zagueiro Lenglet

O zagueiro Lenglet, do Barcelona, está em conversas para renovar seu contrato, segundo o “Mundo Deportivo”. O francês tem vínculo com o clube até 2023, mas em sua terceira temporada com a camisa blaugrana já se tornou titular indiscutível. Com apenas 25 anos, os culés querem garantir a permanência do defensor pelos próximos anos.O camisa 15 chegou do Sevilla para ser reserva de Umtiti, que tinha sido campeão do mundo com a seleção francesa, mas os problemas de joelho do veterano o atrapalhou. Lenglet atuou acima das expectativas e se tornou uma peça esportivamente e economicamente mais sustentável do que o atleta formado no Lyon.
A imprensa catalã destaca que, além do ótimo rendimento dentro de campo, a profissionalidade dentro e fora de campo do jogador é outro aspecto observado pelos dirigentes com bons olhos. O Barcelona confia que o francês deve estar no projeto para o futuro da equipe após ter sido titular em 81 dos 88 jogos possíveis disputados desde que chegou.