Barcelona constrói placar no primeiro tempo, bate o Napoli, e está nas quartas da Liga dos Campeões

O Barcelona está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o time blaugrana recebeu o Napoli, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, e bateu os italianos por 3 a 1. Lenglet, Messi e Suárez marcaram para os donos da casa, e Insigne descontou. Na próxima fase o adversário será o Bayern.
QUEM NÃO FAZ…Precisando fazer gol marcar para conseguir a classificação, o Napoli se lançou ao ataque logo no início de jogo. E com menos de dois minutos o time italiano poderia ter aberto o placar. Insigne tocou para o meio da área, a bola desviou em Semedo, bateu em Piqué e sobrou para Mertens, que bateu de primeira e viu a bola tocar na trave.
… LEVASe o Napoli não aproveitou a chance no início, o Barcelona tratou de mostrar que pode ser fatal. Aos nove minutos, Rakitic cobrou escanteio, Lenglet se desvencilhou da marcação de Demme e cabeceou bonito, sem chances para Ospina. Os jogadores do Napoli pediram falta do zagueiro, mas o árbitro confirmou o gol com o auxílio do VAR.
D10SO argentino Lionel Messi mostrou que estava a fim de jogo. Aos 22 minutos, o atacante recebeu na esquerda, encarou a marcação, passou no meio de Mario Rui e Insigne, caiu, e cercado por mais três marcadores achou um lindo chute no canto de Ospina. Aos 33, o camisa 10 fez um belo gol após passe de De Jong, mas o árbitro de vídeo viu um leve toque de mão do argentino no domínio e anulou. Aos 39 minutos, Messi foi derrubado por Koulibaly na área e o juiz deu o pênalti, que Suárez converteu.
TENTATIVA DE REAÇÃOAinda no final do primeiro tempo, o Napoli se lançou ao ataque para pelo menos tentar diminuir o estrago. Mertens recebeu dentro da área e Rakitic chegou atropelando o atacante belga. O capitão Insigne foi para a cobrança e não deixou Ter Stegen nem sair na foto.
SEQUÊNCIANas quartas de final, o Barcelona enfrentará o Bayern de Munique, que neste sábado eliminou o Chelsea, na Alemanha. O jogo acontece na próxima sexta-feira (15), em Lisboa, capital de Portugal, sede única da fase final da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no Estádio da Luz, casa do Benfica, às 16h (de Brasília).