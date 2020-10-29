Barcelona confirma lesão na coxa do zagueiro uruguaio Ronald Araújo

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Ronald Araújo sofreu uma lesão no bíceps femoral do tendão da coxa esquerda e que ficará afastado dos gramados para se recuperar. O clube não estipulou tempo de recuperação e disse que sua volta dependerá da evolução da lesão.Araújo, que foi titular ao lado de Lenglet, pois Piqué estava suspenso, deixou o jogo no intervalo e deu lugar ao volante Sergio Busquets. Com apenas três zagueiros à disposição no elenco, a alternativa foi recuar o holandês De Jong para atuar como defensor, função que ele já desempenhou no Ajax e também na seleção sob o comando de Koeman.