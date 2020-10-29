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futebol

Barcelona confirma lesão na coxa do zagueiro uruguaio Ronald Araújo

Defensor de 21 anos foi titular na ausência de Piqué, que estava suspenso, mas saiu no intervalo. Atleta foi convocado para defender o Uurguai nas Eliminatórias...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 15:21
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Barcelona confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Ronald Araújo sofreu uma lesão no bíceps femoral do tendão da coxa esquerda e que ficará afastado dos gramados para se recuperar. O clube não estipulou tempo de recuperação e disse que sua volta dependerá da evolução da lesão.Araújo, que foi titular ao lado de Lenglet, pois Piqué estava suspenso, deixou o jogo no intervalo e deu lugar ao volante Sergio Busquets. Com apenas três zagueiros à disposição no elenco, a alternativa foi recuar o holandês De Jong para atuar como defensor, função que ele já desempenhou no Ajax e também na seleção sob o comando de Koeman.
Convocado para a seleção uruguaia para a disputa das Eliminatórias, Ronald Araújo pode ser cortado da lista. A Celeste enfrenta a Colômbia, no dia 13 de novembro, fora de casa, e o Brasil, no dia 17, em casa.

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