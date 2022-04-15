Barcelona confirma lesão de Pedri, e meia está fora da temporada

Sensação do Barcelona, o meia Pedri está fora do restante da temporada, de acordo com a imprensa espanhola. Nesta sexta-feira, um dia após a eliminação na Europa League para o Eintracht Frankfurt, o clube confirmou que o jogador sofreu uma ruptura muscular no bíceps femoral da perna esquerda.> Confira a tabela do Campeonato Espanhol

A previsão de recuperação é de cerca de um mês e meio, e a temporada na Espanha termina em 22 de maio. Como o objetivo do clube até lá será apenas confirmar a vaga na próxima Champions League, não há motivos para esperar o retorno do atleta.

O jovem de apenas 19 anos sentiu dores no fim do primeiro tempo do confronto contra o Eintracht Frankfurt e foi examinado pelos médicos ainda nos vestiários. Ele não voltou para a segunda etapa e deu lugar a Frenkie de Jong.