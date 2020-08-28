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futebol

Barcelona começa a se preocupar com a falta de ofertas por Umtiti

Ideia do clube catalão era de vender o zagueiro por
um alto valor para investir em outros nomes...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 12:32
Crédito: Divulgação/FC Barcelona
O Barcelona continua trabalhando para tentar vender os jogadores que não serão aproveitados por Ronald Koeman. Nesse sentido, o "Mundo Deportivo" informa que a direção do clube já começa a se preocupar pela falta de ofertas por Samuel Umtiti. O zagueiro era visto como um ativo valioso no mercado.
As ofertas que chegaram por Umtiti não agradaram ao clube. O Barcelona esperava vender o zagueiro francês por um alto valor para poder investir em outros nomes, mas até agora, não houve propostas concretas com valores que agradassem.
A paciência da direção do Barcelona com o jogador já se esgotou. As constantes lesões e a falta de comprometimento do zagueiro fizeram com que se tornasse necessária a venda. Por sua vez, Umtiti deseja continuar no Barça.

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