Barcelona começa a se preocupar com a falta de ofertas por Umtiti

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

O Barcelona continua trabalhando para tentar vender os jogadores que não serão aproveitados por Ronald Koeman. Nesse sentido, o "Mundo Deportivo" informa que a direção do clube já começa a se preocupar pela falta de ofertas por Samuel Umtiti. O zagueiro era visto como um ativo valioso no mercado.

As ofertas que chegaram por Umtiti não agradaram ao clube. O Barcelona esperava vender o zagueiro francês por um alto valor para poder investir em outros nomes, mas até agora, não houve propostas concretas com valores que agradassem.