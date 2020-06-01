Barcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebol

Apesar do futebol estar voltando de maneira gradual, alguns clubes, como o Barcelona, já pensam no retorno dos seus torcedores aos estádios, segundo o Sport”. O clube desenvolve um programa com o objetivo de demonstrar que é possível a volta dos fãs com segurança e sem riscos. Os catalães estudam a presença de 30% de pessoas nos estádios espalhados por diversos setores.
O Barcelona não é o único a pensar em tal medida, uma vez que na Grécia, Polônia e Suécia o tema também é abordado, embora cada país com uma porcentagem diferente em suas propostas. No entanto, já está certo que os últimos encontros da atual temporada, que contou com paralisação no meio dos torneios, sejam realizados com portões fechados.
Os culés querem que os torcedores voltem para o estádio o quanto antes com o objetivo de amenizar a crise financeira e voltar a ter uma parte das receitas baseada na bilheteria do Camp Nou. Além disso, os jogos do Campeonato Alemão tem mostrado que jogar sem torcida pesa contra a equipe mandante durante as partidas.E MAIS:Roma e Juventus entram em lista de interessados por matador da AtalantaFelipe Neto critica Neymar por falta de posicionamento em meio aos protestos anti-racistas nos EUAPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporadaAntes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona E MAIS: