Barcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebol

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Apesar do futebol estar voltando de maneira gradual, alguns clubes, como o Barcelona, já pensam no retorno dos seus torcedores aos estádios, segundo o Sport”. O clube desenvolve um programa com o objetivo de demonstrar que é possível a volta dos fãs com segurança e sem riscos. Os catalães estudam a presença de 30% de pessoas nos estádios espalhados por diversos setores.

O Barcelona não é o único a pensar em tal medida, uma vez que na Grécia, Polônia e Suécia o tema também é abordado, embora cada país com uma porcentagem diferente em suas propostas. No entanto, já está certo que os últimos encontros da atual temporada, que contou com paralisação no meio dos torneios, sejam realizados com portões fechados.