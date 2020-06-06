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futebol

Barcelona colocará Dembélé na lista de transferência

Ao final da temporada, em agosto, o clube se reunirá com
o staff do jogador para informar a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 16:18

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: Josep LAGO / AFP
Apesar do potencial de Ousmane Dembélé, o Barcelona não deve mais contar com o jogador para a próxima temporada. No clube catalão, a decisão de colocar o francês na lista de transferência já foi tomada. O "SPORT" informa que informarão aos representantes do atacante ao final da temporada.
Para vender Dembélé, espera-se que o jogador esteja recuperado até o final da Liga dos Campeões. Com muitas lesões e poucos minutos em campo, o Barça acredita que, caso o jogador ainda esteja machucado, será muito difícil vendê-lo.
Ainda não há ofertas por Dembélé, mas o jogador atraiu a atenção de Juventus, PSG e Liverpool. Porém, com as lesões constantes, os clubes acabaram diminuindo o interesse.E MAIS:Borussia Dortmund pensa em Ferran Torres caso perca Jadon SanchoLucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no MilanCom gol no fim, RB Leipzig tropeça e empata com o lanterna PaderbornFortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoBrescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicas E MAIS:

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