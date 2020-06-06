Barcelona colocará Dembélé na lista de transferência

Crédito: Josep LAGO / AFP

Apesar do potencial de Ousmane Dembélé, o Barcelona não deve mais contar com o jogador para a próxima temporada. No clube catalão, a decisão de colocar o francês na lista de transferência já foi tomada. O "SPORT" informa que informarão aos representantes do atacante ao final da temporada.

Para vender Dembélé, espera-se que o jogador esteja recuperado até o final da Liga dos Campeões. Com muitas lesões e poucos minutos em campo, o Barça acredita que, caso o jogador ainda esteja machucado, será muito difícil vendê-lo.