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futebol

Barcelona cobra mais de R$ 60 milhões de Neymar, diz jornal

Inspeção do Ministério da Fazenda da Espanha concluiu que clube pagou mais dinheiro do que deveria ao brasileiro. Neymar é a pessoa física que mais deve ao órgão público...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 08:42

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 08:42

Crédito: Nova briga judicial entre Barcelona e Neymar é iniciada (OZAN KOSE / AFP
O Barcelona cobra 10,2 milhões de euros (R$ 64,7 milhões) de Neymar, segundo o jornal “El Mundo” desta quarta-feira. Uma inspeção feita pelo Ministério da Fazenda espanhol concluiu que o clube culé calculou mal o pagamento dos impostos ao atacante e pagou mais dinheiro do que deveria ao brasileiro. Abre-se mais um novo capítulo judicial na história de ambas as partes.O Barcelona reteve menos imposto do que o devido durante a passagem do craque do Paris Saint-Germain pela Catalunha. O clube fez uma reclamação ao atleta por meio do processo de “pagamento indevido”. Caso a situação não se regularize, a Agência Tributária irá tratar esse dinheiro como uma doação da instituição ao jogador.
Neymar já desistiu de um retorno para a equipe blaugrana nos próximos anos e pretende seguir carreira em Paris. O brasileiro é a pessoa física que mais deve a Fazenda da Espanha com valor que chega a 34,6 milhões de euros (R$ 219,5 milhões).

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