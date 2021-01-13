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Barcelona chega a acordo com Eric García e tenta contratar o zagueiro ainda nesta janela de transferências

Treinador Ronald Koeman pressiona a diretoria pela chegada de um defensor. Manchester City abaixou a pedida, uma vez que o jogador sairá de graça no final da temporada...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 11:12
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Eric García se aproxima cada vez mais de seu retorno ao Barcelona. De acordo com o "Mundo Deportivo", o jogador revelado em La Masia chegou a um acordo com o clube catalão e deve assinar um pré-contrato em breve. O Barça, porém, pode contratá-lo ainda nesta janela de transferências.
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A ideia inicial era que García chegasse no início da próxima temporada, quando seu contrato com o Manchester City expira. Porém, com a pressão de Koeman por um zagueiro, a direção avalia o investimento para esta temporada.Outro fator que fez com que o Barça repensasse a negociação foi a diminuição do valor pedido pelo Manchester City. Agora, os ingleses pedem apenas 5 milhões de euros fixos e mais 5 em variáveis, totalizando 10 milhões de euros. Antes, esse valor era de 20 milhões de euros.
Para encaminhar a negociação, o presidente da Junta Gestora, Carles Tusquets - responsável pelo clube após a renúncia de Josep Maria Bartomeu - teria que conversar com os candidatos à presidência. Os nomes restantes serão procurados para aprovar a contratação de García, que foi um pedido de Koeman.

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