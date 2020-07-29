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futebol

Barcelona busca vender ou emprestar Braithwaite

Atacante veio para substituir Luis Suárez e Dembélé, lesionados, mas não continuará na equipe catalã. Ele não pode atuar na Liga dos Campeões porque não foi inscrito no prazo...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 13:42
Crédito: Miguel Ruiz / FC Barcelona
Braithwaite não está nos planos do Barcelona para a próxima temporada. Apesar de ainda ter quatro anos de contrato com o clube catalão, a direção do Barça procura uma alternativa para o jogador. O atacante dinamarquês, que não poderá participar da Liga dos Campeões, deve sair, de acordo com o "Mundo Deportivo".
Braithwaite foi contratado depois que o prazo de inscrição da Champions havia terminado. Na La Liga, o atacante quase não jogou com Quique Setién. Com a recuperação de Suárez e Dembélé e as chegadas de Trincão e Pedri, as chances serão ainda mais reduzidas.
Quando foi contratado, Braithwaite custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época), que foi o preço da cláusula de rescisão com o Leganés. Ele atuou em 11 partidas e marcou apenas um gol e deu uma assistência.
Com um desempenho fraco, o Barcelona quer vender o jogador e tem até o início de outubro para isso. Caso não consiga, estuda um empréstimo com opção de compra.

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