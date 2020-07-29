Barcelona busca vender ou emprestar Braithwaite

Crédito: Miguel Ruiz / FC Barcelona

Braithwaite não está nos planos do Barcelona para a próxima temporada. Apesar de ainda ter quatro anos de contrato com o clube catalão, a direção do Barça procura uma alternativa para o jogador. O atacante dinamarquês, que não poderá participar da Liga dos Campeões, deve sair, de acordo com o "Mundo Deportivo".

Braithwaite foi contratado depois que o prazo de inscrição da Champions havia terminado. Na La Liga, o atacante quase não jogou com Quique Setién. Com a recuperação de Suárez e Dembélé e as chegadas de Trincão e Pedri, as chances serão ainda mais reduzidas.

Quando foi contratado, Braithwaite custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época), que foi o preço da cláusula de rescisão com o Leganés. Ele atuou em 11 partidas e marcou apenas um gol e deu uma assistência.