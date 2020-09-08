Barcelona busca contratação de Eric García ainda nesta janela

Após o fim dos dois primeiros duelos da Liga das Nações, o Barcelona voltará seus olhos na contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City, segundo o “Mundo Deportivo”. Apesar do atleta ter mais um ano de contrato com o clube inglês, os blaugranas querem o defensor neste mercado de verão europeu.Os culés irão entrar em contato com os dirigentes ingleses para dar início a uma negociação formal e as conversas vão começar do zero, pois nenhuma oferta nunca havia sido feita anteriormente. O Manchester City avalia o espanhol em 25 milhões de euros (R$ 156 milhões), valor considerado alto pelos catalães.