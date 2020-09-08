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futebol

Barcelona busca contratação de Eric García ainda nesta janela

Zagueiro do Manchester City tem apenas mais um ano de contrato, mas é avaliado acima do valor de mercado pelo clube inglês. Defensor pode substituir Piqué na Catalunha...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 08:52
Crédito: Eric García é visto como um defensor a longo prazo para o Barcelona (Miguel A. Lopes / POOL / AFP
Após o fim dos dois primeiros duelos da Liga das Nações, o Barcelona voltará seus olhos na contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City, segundo o “Mundo Deportivo”. Apesar do atleta ter mais um ano de contrato com o clube inglês, os blaugranas querem o defensor neste mercado de verão europeu.Os culés irão entrar em contato com os dirigentes ingleses para dar início a uma negociação formal e as conversas vão começar do zero, pois nenhuma oferta nunca havia sido feita anteriormente. O Manchester City avalia o espanhol em 25 milhões de euros (R$ 156 milhões), valor considerado alto pelos catalães.
García é visto como o jogador ideal para substituir Piqué no Barcelona e o próprio atleta já afirmou que não irá renovar com a equipe comandada por Pep Guardiola. Caso o City não o venda nesta janela, é possível que o defensor saia de graça no próximo ano. Em meio a crise financeira vivida no futebol, é provável que a transferência seja fechada até o próximo dia cinco de outubro.

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