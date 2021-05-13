futebol

Barcelona avança em negociações por Sergio Agüero

Atacante argentino chegaria ao clube catalão a custo zero e seria um dos trunfos para a permanência de Lionel Messi...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 08:18

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O Barcelona busca um atacante para a próxima temporada. De acordo com o "Mundo Deportivo", o nome de Sergio Agüero é o favorito para chegar ao clube catalão, que já avançou nas negociações pelo argentino.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
O Barça quer aproveitar o fato do atacante estar em final de contrato com o Manchester City. Agüero não irá renovar com o clube inglês e tem vontade de jogar no Barcelona.A chegada do camisa 10 do Manchester City também seria um fator importante para a permanência de Lionel Messi. O argentino ainda não definiu seu futuro e tem contrato apenas até o final da atual temporada.

