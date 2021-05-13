Barcelona avança em negociações por Sergio Agüero

O Barcelona busca um atacante para a próxima temporada. De acordo com o "Mundo Deportivo", o nome de Sergio Agüero é o favorito para chegar ao clube catalão, que já avançou nas negociações pelo argentino.
O Barça quer aproveitar o fato do atacante estar em final de contrato com o Manchester City. Agüero não irá renovar com o clube inglês e tem vontade de jogar no Barcelona.A chegada do camisa 10 do Manchester City também seria um fator importante para a permanência de Lionel Messi. O argentino ainda não definiu seu futuro e tem contrato apenas até o final da atual temporada.