Barcelona anuncia oficialmente a demissão de Éric Abidal

A reformulação no Barcelona já começou. Nesta terça-feira (18), o clube catalão anunciou a demissão de Éric Abidal, secrétário-técnico Barça. Agora, Bartomeu procura um novo nome para o cargo, que será responsável pelas novas contratações.

No comunicado oficial, o Barcelona revela que foi um acordo mútuo e agradece ao ex-jogador pelo profissionalismo, empenho, dedicação e tratamento positivo com o clube. Abidal retornou ao Barcelona em 2018. Alvo de constantes críticas, não resistiu à goleada do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.