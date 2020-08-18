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futebol

Barcelona anuncia oficialmente a demissão de Éric Abidal

Ex-jogador não será mais secretário-técnico do clube,
que procura um novo nome para o cargo...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:37

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:37

Crédito: LOUISA GOULIAMAKI AFP
A reformulação no Barcelona já começou. Nesta terça-feira (18), o clube catalão anunciou a demissão de Éric Abidal, secrétário-técnico Barça. Agora, Bartomeu procura um novo nome para o cargo, que será responsável pelas novas contratações.
No comunicado oficial, o Barcelona revela que foi um acordo mútuo e agradece ao ex-jogador pelo profissionalismo, empenho, dedicação e tratamento positivo com o clube. Abidal retornou ao Barcelona em 2018. Alvo de constantes críticas, não resistiu à goleada do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

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