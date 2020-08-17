Barcelona anuncia demissão de Setién e antecipação das eleições

O que já era especulado pelos veículos espanhóis se concretizou. O Barcelona anunciou a demissão de Quique Setién. Em comunicado oficial, o clube catalão disse que "um novo treinador será anunciado nos próximos dias".
Além disso, após a goleada sofrida, o Barcelona passará por uma "ampla reestruturação da equipe, que será feita a partir do consenso entre a atual secretaria técnica e o novo treinador".
As eleições no clube também foram antecipadas e serão no dia 15 de março. Josep Maria Bartomeu é um dos principais alvos de críticas da torcida catalã.