Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona adota cautela com Lewandowski, diz jornal espanhol

Clube catalão entende que ainda terá muito tempo de mercado para negociar com o atacante polonês...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 10:30
O Barcelona optou pela calma e cuidado com relação a chegada do atacante Robert Lewandowski . Segundo informação do diário espanhol ‘Mundo Deportivo’, a contratação não será fácil e que não houve uma negociação adequada com o jogador ou com o Bayern de Munique até o momento. O técnico Xavi é um dos principais interessados na chegada do polonês, pela necessidade de um artilheiro para que a equipe possa competir com os grandes times da Europa.No entanto, segundo o veículo espanhol, o Barça aponta que não será simples a vinda do jogador e que não houve uma negociação mais incisiva entre as partes. O clube espanhol também negou o encontro com o empresário do centroavante.Lewandowski valoriza o interesse do Barcelona, mas também quer manter um alto cachê. Porém, ele estaria disposto a baixar a pedida salarial para jogar em Barcelona. Aos 33 anos, o jogador almeja ter um contrato por pelo menos mais duas temporadas e um terceiro opcional, esclareceu o Mundo Desportivo. O clube sabe que o Bayern é um rival difícil quando se trata de negociar e que, se não quiser vender uma de suas estrelas, não o fará. Se o time alemão aceitar vender Lewa, será por alto valor, apesar de ter apenas um ano de contrato.
Crédito: AtualmelhorjogadordomundodaFifa,LewaécobiçadopeloBarça-(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados