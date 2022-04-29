Barcelona adota cautela com Lewandowski, diz jornal espanhol

O Barcelona optou pela calma e cuidado com relação a chegada do atacante Robert Lewandowski . Segundo informação do diário espanhol ‘Mundo Deportivo’, a contratação não será fácil e que não houve uma negociação adequada com o jogador ou com o Bayern de Munique até o momento. O técnico Xavi é um dos principais interessados na chegada do polonês, pela necessidade de um artilheiro para que a equipe possa competir com os grandes times da Europa.No entanto, segundo o veículo espanhol, o Barça aponta que não será simples a vinda do jogador e que não houve uma negociação mais incisiva entre as partes. O clube espanhol também negou o encontro com o empresário do centroavante.Lewandowski valoriza o interesse do Barcelona, mas também quer manter um alto cachê. Porém, ele estaria disposto a baixar a pedida salarial para jogar em Barcelona. Aos 33 anos, o jogador almeja ter um contrato por pelo menos mais duas temporadas e um terceiro opcional, esclareceu o Mundo Desportivo. O clube sabe que o Bayern é um rival difícil quando se trata de negociar e que, se não quiser vender uma de suas estrelas, não o fará. Se o time alemão aceitar vender Lewa, será por alto valor, apesar de ter apenas um ano de contrato.