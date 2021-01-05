Barcelona acerta o empréstimo de Carles Aleñá ao Getafe até junho

Com pouco espaço no time do Barcelona, o meia Carles Aleñá, que completa 23 anos nesta terça-feira, será emprestado ao Getafe, também da Espanha. Segundo a imprensa catalã, o atleta ficará nos 'Azulones' até junho, quando termina a temporada europeia.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornal "Sport", os últimos detalhes estão pertos de serem finalizados e jogador deixará o Camp Nou. No entanto, o acordo com o Getafe não prevê a compra do atleta ao final do vínculo, apesar da pouca utilização do camisa 6 com Ronald Koeman.
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Este será o segundo empréstimo de Aleñá a um clube da primeira divisão espanhola. Em janeiro de 2020, o meio-campista foi cedido ao Real Betis, onde ficou também somente até o fim da temporada.