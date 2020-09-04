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futebol

Barcelona acerta a contratação de Memphis Depay, segundo portal

Jogador tem somente mais uma temporada de contrato com o Lyon e poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:14
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após o fico de Messi, o Barcelona teve mais um motivo para comemorar nesta sexta-feira. De acordo com informações do portal "Post United", o clube catalão acertou a contratação do atacante Memphis Depay, do Lyon. O jornal "As" também confirmou a informação.Segundo a publicação, os espanhóis desembolsarão 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) para levar o jogador de 26 anos ao Camp Nou. Com apenas mais uma temporada de contrato, Depay poderia assinar um pré-contrato gratuito com qualquer clube a partir de janeiro.
A contratação do holandês seria um pedido especial do técnico Ronald Koeman, que acabou de chegar ao Barcelona. Além de Depay, Wijnaldum, meio-campista holandês que atua no Liverpool, também é outro que deve desembarcar na Catalunha a pedido do novo treinador.

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