Barcelona acerta a contratação de Memphis Depay, segundo portal

Após o fico de Messi, o Barcelona teve mais um motivo para comemorar nesta sexta-feira. De acordo com informações do portal "Post United", o clube catalão acertou a contratação do atacante Memphis Depay, do Lyon. O jornal "As" também confirmou a informação.Segundo a publicação, os espanhóis desembolsarão 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) para levar o jogador de 26 anos ao Camp Nou. Com apenas mais uma temporada de contrato, Depay poderia assinar um pré-contrato gratuito com qualquer clube a partir de janeiro.