Barça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual

Crédito: Josep LAGO / AFP

O Barcelona voltou a treinar no Camp Nou neste sábado, mas o retorno contou com a ausência de Lionel Messi dos trabalhos com o grupo. O argentino segue se recuperando de uma contratura no quadríceps da perna direita que o impediu de participar de forma completa das três últimas sessões de treinamento.

Dessa forma, o argentino fez um trabalho a parte, mas a expectativa é de que o camisa 10 esteja apto para estar com o grupo a partir da próxima segunda-feira. O treinamento também não teve a presença do lateral-direito Nélson Semedo, por conta de um desconforto no joelho direito.