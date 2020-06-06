Barça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual

O Barcelona voltou a treinar no Camp Nou neste sábado, mas o retorno contou com a ausência de Lionel Messi dos trabalhos com o grupo. O argentino segue se recuperando de uma contratura no quadríceps da perna direita que o impediu de participar de forma completa das três últimas sessões de treinamento.
Dessa forma, o argentino fez um trabalho a parte, mas a expectativa é de que o camisa 10 esteja apto para estar com o grupo a partir da próxima segunda-feira. O treinamento também não teve a presença do lateral-direito Nélson Semedo, por conta de um desconforto no joelho direito.
Os culés não pisavam no Camp Nou desde o último dia sete de março, quando o Barça venceu a Real Sociedad por 1 a 0. O técnico Quique Setién aproveitou o espaço para organizar uma partida entre os 24 jogadores disponíveis, sendo oito atletas puxados da categoria de base. A equipe descansa neste domingo, mas volta a se preparar a partir de segunda para a partida contra o Mallorca, no próximo dia 13.E MAIS:Sneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano RonaldoPortal revela proposta que Real Madrid deve fazer por CamavingaLautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornalSuárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelho E MAIS: