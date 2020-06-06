Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual

Messi segue se recuperando de contratura no quadríceps da perna direita, mas expectativa é que volte a treinar a partir de segunda. Semedo, com desconforto no joelho, não treinou...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2020 às 13:24

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 13:24

Crédito: Josep LAGO / AFP
O Barcelona voltou a treinar no Camp Nou neste sábado, mas o retorno contou com a ausência de Lionel Messi dos trabalhos com o grupo. O argentino segue se recuperando de uma contratura no quadríceps da perna direita que o impediu de participar de forma completa das três últimas sessões de treinamento.
Dessa forma, o argentino fez um trabalho a parte, mas a expectativa é de que o camisa 10 esteja apto para estar com o grupo a partir da próxima segunda-feira. O treinamento também não teve a presença do lateral-direito Nélson Semedo, por conta de um desconforto no joelho direito.
Os culés não pisavam no Camp Nou desde o último dia sete de março, quando o Barça venceu a Real Sociedad por 1 a 0. O técnico Quique Setién aproveitou o espaço para organizar uma partida entre os 24 jogadores disponíveis, sendo oito atletas puxados da categoria de base. A equipe descansa neste domingo, mas volta a se preparar a partir de segunda para a partida contra o Mallorca, no próximo dia 13.E MAIS:Sneijder afirma que poderia ter sido como Messi ou Cristiano RonaldoPortal revela proposta que Real Madrid deve fazer por CamavingaLautaro Martínez faz acordo com técnico Antonio Conte, diz jornalSuárez recebe alta médica após cinco meses parado por lesão no joelho E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados