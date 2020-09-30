Barça viaja para encarar o Celta e visa manter ótimo momento

Crédito: Trio de ataque do Barça será chave no duelo contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol (Josep LAGO / AFP

Após ótima estreia no Campeonato Espanhol, o Barcelona viaja para encarar o Celta de Vigo nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). O técnico Ronald Koeman deve ter mais paz para trabalhar após Messi declarar que todos devem se unir e que o melhor ainda estava por vir. Enquanto isso, os mandantes seguem invictos na competição e esperam fazer um torneio mais tranquilo do que na última rodada.

Em relação ao confronto, Koeman disse que o duelo tende a ser difícil e comentou sobre uma possível troca de sistema dependendo do adversário que fosse enfrentar.

- Esperamos uma partida difícil. É uma equipe complicada, com bons jogadores tecnicamente. Temos que estar bem e fazer nosso jogo para vencermos. O importante é jogarmos em um sistema que todos estejam cômodos. Alterar o sistema é uma possibilidade, mas não com frequência. Devemos respeitar os adversários e saber onde eles podem nos prejudicar.

Pelo lado do Celta, o técnico Óscar García prega que seu time deve ter muita concentração diante dos talentos do Barcelona.

- Se tivessem só um (jogador perigoso), todos saberiam como pará-lo. Eles têm muitos perigos. Você pode fazer uma partida taticamente perfeita e em uma genialidade qualquer, um jogador deles pode decidir o confronto. Não se pode perder a concentração e com a posse tem que ter personalidade.