AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Barça viaja para encarar o Celta e visa manter ótimo momento

Time dirigido por Ronald Koeman parece ter recuperado a alegria de jogar futebol após aplicar goleada contra o Villarreal e quer manter o 100% neste início de competição...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 11:45
Crédito: Trio de ataque do Barça será chave no duelo contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol (Josep LAGO / AFP
Após ótima estreia no Campeonato Espanhol, o Barcelona viaja para encarar o Celta de Vigo nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). O técnico Ronald Koeman deve ter mais paz para trabalhar após Messi declarar que todos devem se unir e que o melhor ainda estava por vir. Enquanto isso, os mandantes seguem invictos na competição e esperam fazer um torneio mais tranquilo do que na última rodada.
Em relação ao confronto, Koeman disse que o duelo tende a ser difícil e comentou sobre uma possível troca de sistema dependendo do adversário que fosse enfrentar.
- Esperamos uma partida difícil. É uma equipe complicada, com bons jogadores tecnicamente. Temos que estar bem e fazer nosso jogo para vencermos. O importante é jogarmos em um sistema que todos estejam cômodos. Alterar o sistema é uma possibilidade, mas não com frequência. Devemos respeitar os adversários e saber onde eles podem nos prejudicar.
Pelo lado do Celta, o técnico Óscar García prega que seu time deve ter muita concentração diante dos talentos do Barcelona.
- Se tivessem só um (jogador perigoso), todos saberiam como pará-lo. Eles têm muitos perigos. Você pode fazer uma partida taticamente perfeita e em uma genialidade qualquer, um jogador deles pode decidir o confronto. Não se pode perder a concentração e com a posse tem que ter personalidade.
Os culés esperam se redimir da última campanha em que perdeu o título para o Real Madrid após voltar na liderança no período pós-pandemia. O time conta com o talento de Messi, a ascensão de Ansu Fati, despontando como um dos principais atletas do plantel, e com a contribuição de Griezmann e Coutinho para vencer os rivais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados