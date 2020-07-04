Barça viaja e encara forte Villarreal, que sonha com Liga dos Campeões

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O Barcelona, pressionado, cada vez mais distante do título e com problemas interno, viaja para encarar o Villarreal neste domingo, às 17h (horário de Brasília). O time de Quique Setién está quatro pontos atrás do líder Real Madrid, mas sonha em se aproximar na reta final do Campeonato Espanhol. Os mandantes, que vivem boa fase, buscam alcançar o Sevilla e conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O técnico culé fez questão de afastar polêmicas com relação ao Messi e Griezmann. O assunto da renovação do argentino não foi aprofundado e o comandante disse que o vê treinando bem para ajudar a equipe. Já para o francês, Setién elogiou muito o campeão do mundo, mas disse que não há vaga para todo mundo no elenco do Barça. O treinador também se mostrou preocupado com o rival.

- É uma das melhores equipes desde que voltou da paralisação e a realidade é que eles fazem tudo muito bem. Talento. Jogadores em grande momento. Se defendem bem e podem nos comprometer muito. Nós fizemos uma partida muito boa contra o Atlético de Madrid e espero que a gente possa superar.

O Villarreal não tem nada a ver com o momento do adversário e irá continuar fazendo seu papel em busca de competições europeias. O time ocupa o 5º lugar e já está em zona de Liga Europa, mas apenas três pontos atrás do Sevilla. No entanto, não há mais jogo fácil e dar últimas cinco rodadas restantes, quatro serão contra times do top sete da LaLiga. Ainda assim, o técnico Javier Calleja sonha com Liga dos Campeões e planeja um duelo difícil contra o Barcelona.

- Enfrentamos o jogo com a convicção de que podemos marcar três pontos contra um dos melhores times do mundo. Eles têm muita qualidade e sempre colocam você em dificuldades. Não podemos cometer erros. Se dermos 100%, entramos focados e encararmos o jogo com uma mentalidade vencedora, como fizemos até agora, temos opções de vencer.