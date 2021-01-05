Barça realiza PCR nos atletas após dois casos positivos de Covid-19

Na manhã desta terça-feira, jogadores do Barcelona realizaram testes de Covid-19 após dois casos terem sido detectados em membros da comissão técnica na última segunda-feira. A equipe, que joga nesta quarta contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, aguarda os resultados e não realizou o último treinamento antes do duelo.Após os exames, os atletas retornaram para suas residências e podem ter que retornar ao Centro de Treinamento mais tarde para o último trabalho coletivo antes do confronto. Além do treinamento, a coletiva de imprensa do técnico Ronald Koeman e a divulgação da lista dos relacionados também foram adiados.