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futebol

Barça realiza PCR nos atletas após dois casos positivos de Covid-19

Clube divulgou na última segunda-feira que membros da comissão técnica testaram positivo. Planejamento do time para esta terça foi adiado na véspera de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 08:40

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:40

Crédito: Barcelona tem jogo marcado contra o Athletic Bilbao para esta quarta-feira (Pau BARRENA / AFP
Na manhã desta terça-feira, jogadores do Barcelona realizaram testes de Covid-19 após dois casos terem sido detectados em membros da comissão técnica na última segunda-feira. A equipe, que joga nesta quarta contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol, aguarda os resultados e não realizou o último treinamento antes do duelo.Após os exames, os atletas retornaram para suas residências e podem ter que retornar ao Centro de Treinamento mais tarde para o último trabalho coletivo antes do confronto. Além do treinamento, a coletiva de imprensa do técnico Ronald Koeman e a divulgação da lista dos relacionados também foram adiados.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Nos bastidores do clube, a expectativa é de que o jogo possa ser realizado no San Mamés e que a suspensão não será necessária. Segundo o protocolo feito para a retomada das competições, se uma equipe tiver sete jogadores do time principal disponíveis para uma partida, ela será realizada.

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