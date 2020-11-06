Barça quer reagir contra Betis e Messi busca melhorar sua fase

Crédito: Barcelona busca se reencontrar no Campeonato Espanhol após início ruim (LLUIS GENE / AFP

O Barcelona busca se recuperar na tabela do Campeonato Espanhol e recebe o Betis neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Após um início ruim e derrota no clássico dentro do Camp Nou, a equipe blaugrana amarga apenas a 12ª colocação na La Liga, enquanto os visitantes realizam uma campanha melhor do que na última temporada sob comando de Manuel Pellegrini.

O técnico Ronald Koeman projeta um duelo equilibrado, mas afirma que deve melhorar o setor defensivo e comenta sobre a situação de Messi, que só fez gols de pênalti nesta temporada.

- Qualquer jogo é importante. Devemos estar bem e melhorar defensivamente em relação a como fizemos contra o Dínamo. Temos que estar mais organizados, queremos melhorar e nos corrigirmos. Messi é um jogador decisivo. Sempre leva problemas ao adversário. Como qualquer um, tem momentos mais complicado em que a bola não entra, mas é um jogador muito envolvido.

Apesar de ter perdido para Real Madrid e Atlético de Madrid, Pellegrini quer ver o Betis com a mesma postura que teve nestas duas partidas diante dos catalães. O chileno também alertou para o perigo de Messi.

- Nós vamos com a intenção de ganhar os três pontos. Gostaria de ver o Betis com a personalidade que teve contra o Real e Atlético de Madrid. Em ambos os jogos, fizemos um bom primeiro tempo com iniciativa e ocasiões. E aumentar o poder de definição, que nos faltou. Não tenho dúvidas de que Messi segue sendo o melhor do mundo. Não tenho nenhuma dúvida sobre a capacidade de Messi.