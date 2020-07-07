Barça pode diminuir diferença para o Real Madrid e rebaixar Espanyol

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Buscando alcançar o Real Madrid na tabela de classificação, o Barcelona jogará o clássico da Catalunha contra o Espanyol nesta quarta-feira, à 17h (horário de Brasília). A equipe blaugrana pode cortar a diferença para os líderes de quatro para um ponto, em caso de vitória, e decretar o rebaixamento matemático do rival.Apesar da diferença na tabela, o técnico Quique Setién trata o clássico com muito respeito e diz que as posições dos clubes não irão entrar em campo no Camp Nou. Além disso, o rival tem vendido muito caro suas últimas derrotas e o confronto pode ser equilibrado.

- A realidade é que este, e todos os tipos de dérbis, não tem nada a ver com o momento das equipes e a classificação. Temos que dar o melhor e ganhar a partida. É um jogo com uma importância enorme para muitos jogadores. Haverá emoção. A situação, esportivamente, é diferente, mas semper há incertezas. Todos darão o máximo.

O comandante também não jogou a toalha e ainda acredita que o Barça pode ser campeão da atual temporada da LaLiga.

- Claro que podemos ganhar. A realidade e a matemática nos mostram isso. Não é fácil, mas temos que ter esperanças até o último dia. Temos que pensar na gente e vencer todas as partidas.