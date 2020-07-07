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futebol

Barça pode diminuir diferença para o Real Madrid e rebaixar Espanyol

Técnico Quique Setién acredita em um clássico da Catalunha equilibrado, apesar do Espanyol ser lanterna. Comandante também não desistiu do título Espanhol...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 14:27
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Buscando alcançar o Real Madrid na tabela de classificação, o Barcelona jogará o clássico da Catalunha contra o Espanyol nesta quarta-feira, à 17h (horário de Brasília). A equipe blaugrana pode cortar a diferença para os líderes de quatro para um ponto, em caso de vitória, e decretar o rebaixamento matemático do rival.Apesar da diferença na tabela, o técnico Quique Setién trata o clássico com muito respeito e diz que as posições dos clubes não irão entrar em campo no Camp Nou. Além disso, o rival tem vendido muito caro suas últimas derrotas e o confronto pode ser equilibrado.
- A realidade é que este, e todos os tipos de dérbis, não tem nada a ver com o momento das equipes e a classificação. Temos que dar o melhor e ganhar a partida. É um jogo com uma importância enorme para muitos jogadores. Haverá emoção. A situação, esportivamente, é diferente, mas semper há incertezas. Todos darão o máximo.
O comandante também não jogou a toalha e ainda acredita que o Barça pode ser campeão da atual temporada da LaLiga.
- Claro que podemos ganhar. A realidade e a matemática nos mostram isso. Não é fácil, mas temos que ter esperanças até o último dia. Temos que pensar na gente e vencer todas as partidas.
O Barcelona já não depende só de si para vencer a competição, mas precisa que o Real Madrid tropece duas vezes nas últimas quatro rodadas, sendo que os merengues estão com 100% de vitórias desde o retorno do Campeonato Espanhol. Os culés ainda enfrentam Valladolid, Osasuna e Alavés após o clássico.

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