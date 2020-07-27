Barça não esquece jovem zagueiro espanhol do Manchester City

Crédito: Eric Garcia está na mira do Barcelona, enquanto City espera renovar com zagueiro (Divulgação

O Barcelona tem o desejo de repatriar o zagueiro Eric Garcia, atualmente no Manchester City, segundo o “Mundo Deportivo”. O espanhol deixou a base do clube catalão em 2017, mas os culés enxergam o defensor como o futuro substituto de Piqué no elenco. O contrato do atleta com o time de Guardiola termina em 2021, mas o treinador quer sua permanência.

Os blaugranas já possuem planos de encontrar em zagueiro jovem e de qualidade, mas não conseguiram a contratação de Matthijs de Ligt na última temporada e o holandês foi para a Juventus. O Barça observou que Garcia não tinha muitas oportunidades no City e que todo ano a equipe trazia um reforço para o setor defensivo. Como não é diferente, a equipe de Guardiola pensa na aquisição de Koulibaly neste mercado.

Os ingleses estão pressionando o atleta por uma renovação e prometem um bom aumento salarial. No entanto, o projeto para o futuro no lugar de Piqué, o retorno para o clube em que crescer, o sonho de jogar na primeira equipe do Barcelona e no Camp Nou, além da proximidade da família, podem pesar na decisão do espanhol.