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futebol

Barça esteve próximo de contratar zagueiro destaque do Villarreal

Pau Torres chama a atenção de diversos clubes em sua primeira temporada como titula absoluto do Submarino Amarelo. No entanto, multa do jogador é bem mais alta...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 14:02

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:02

Crédito: AFP
O zagueiro Pau Torres, do Villarreal, tem chamado atenção de diversas equipes pelo bom Campeonato Espanhol que vem fazendo com o Submarino Amarelo. O antecessor de Abidal na diretoria do Barcelona, Robert Fernandéz, já havia sondado o jovem que possuía uma multa de 25 milhões de euros (R$ 152 milhões, na cotação atual).
Os culés não fizeram propostas na época, Abidal chegou em 2018 e o defensor teve contrato renovado em 2019 e sua multa de rescisão contratual passou a ser de 65 milhões de euros (R$ 396 milhões).
Pau Torres passou a última temporada emprestado ao Málaga, mas aos 23 anos se tornou titular absoluto e participou de 34 jogos pelo clube entre Campeonato Espanhol e Copa do Rei. O atleta também já marcou dois gols e deu duas assistências.

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