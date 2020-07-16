Barça esteve próximo de contratar zagueiro destaque do Villarreal

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O zagueiro Pau Torres, do Villarreal, tem chamado atenção de diversas equipes pelo bom Campeonato Espanhol que vem fazendo com o Submarino Amarelo. O antecessor de Abidal na diretoria do Barcelona, Robert Fernandéz, já havia sondado o jovem que possuía uma multa de 25 milhões de euros (R$ 152 milhões, na cotação atual).

Os culés não fizeram propostas na época, Abidal chegou em 2018 e o defensor teve contrato renovado em 2019 e sua multa de rescisão contratual passou a ser de 65 milhões de euros (R$ 396 milhões).