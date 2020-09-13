Barça encara Elche no dia 19 pela 55ª edição do troféu Joan Gamper

O Barcelona confirmou que o Elche será o último adversário da equipe antes do início do Campeonato Espanhol diante do Villarreal no próximo dia 27. A partida será válida pela 55ª edição do troféu Joan Gamper e o terceiro duelo preparatório dos culés nesta pré-temporada irá acontecer no dia 19 de setembro.A equipe comandada por Ronald Koeman fez seu primeiro jogo-treino no último sábado, quando o time venceu o Nàstic por 3 a 1 com gols de Dembélé, Griezmann e Philippe Coutinho. No dia 16 de setembro, próxima quarta-feira, o clube irá encarar o Girona como parte da preparação para a temporada.