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futebol

Barça encara Elche no dia 19 pela 55ª edição do troféu Joan Gamper

Será o terceiro duelo preparatório da equipe blaugrana para o início da temporada do Campeonato Espanhol. Time venceu Nàstic no último sábado e encara o Girona na quarta...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 09:30
Crédito: Coutinho se destacou no amistoso do último sábado (Imagem: Divulgação/Barcelona
O Barcelona confirmou que o Elche será o último adversário da equipe antes do início do Campeonato Espanhol diante do Villarreal no próximo dia 27. A partida será válida pela 55ª edição do troféu Joan Gamper e o terceiro duelo preparatório dos culés nesta pré-temporada irá acontecer no dia 19 de setembro.A equipe comandada por Ronald Koeman fez seu primeiro jogo-treino no último sábado, quando o time venceu o Nàstic por 3 a 1 com gols de Dembélé, Griezmann e Philippe Coutinho. No dia 16 de setembro, próxima quarta-feira, o clube irá encarar o Girona como parte da preparação para a temporada.
Assim como o Barça, o Elche também só estreia na La Liga no dia 27 de setembro contra a Real Sociedad. A equipe foi a última a conseguir o acesso da segunda para a primeira divisão e sob comando do Jorge Almirón, contratado para esta campanha, poderá ajustar detalhes após o duelo contra os culés.

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