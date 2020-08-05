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futebol

Barça e Ter Stegen devem renovar contrato por mais cinco temporadas

No entanto, renovação do vínculo ainda está em negociação por conta do aspecto financeiro que não foi resolvido, embora fontes estejam otimistas em acordo...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 08:45

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:45

Crédito: Ter Stegen é titular absoluto do Barcelona e um dos melhores goleiros da atualidade (AFP
Barcelona e o goleiro Ter Stegen chegaram a um acordo de renovação por cinco temporadas, mas ainda falta resolver a questão econômica, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Segundo fontes próximas à negociação, a diferença entre o pedido e o oferecido no aspecto financeiro não é grande e deve ser superado para que o acerto seja concretizado.O clube quer manter o jogador e o atleta quer seguir vestindo a camisa blaugrana e um novo contrato está próximo de ser finalizado. O alemão, atualmente, tem vínculo com o Barça até 2022 e a tentativa de renovação do vínculo se alonga por conta da pandemia da Covid-19, pois ambas as partes não discutiram o acordo nos últimos meses.
Caso o novo contrato seja assinado, Ter Stegen teria vínculo com o clube catalão até 2025, quando estaria com 33 anos. O jogador é titular absoluto e considerado um dos melhores da posição no momento. Na atual temporada, o alemão jogou 44 jogos, sofreu 41 gols e em 17 partidas não sofreu tentos.

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