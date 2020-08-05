Barça e Ter Stegen devem renovar contrato por mais cinco temporadas

Barcelona e o goleiro Ter Stegen chegaram a um acordo de renovação por cinco temporadas, mas ainda falta resolver a questão econômica, de acordo com o “Mundo Deportivo”. Segundo fontes próximas à negociação, a diferença entre o pedido e o oferecido no aspecto financeiro não é grande e deve ser superado para que o acerto seja concretizado.O clube quer manter o jogador e o atleta quer seguir vestindo a camisa blaugrana e um novo contrato está próximo de ser finalizado. O alemão, atualmente, tem vínculo com o Barça até 2022 e a tentativa de renovação do vínculo se alonga por conta da pandemia da Covid-19, pois ambas as partes não discutiram o acordo nos últimos meses.