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futebol

Barça e Ter Stegen devem oficializar ampliação de contrato até 2025

Segundo a imprensa catalã, a expectativa é de que o novo acordo seja anunciado nos próximos dias e que há um grande otimismo nos bastidores do clube blaugrana...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 09:24
Crédito: Ter Stegen chegou ao Barcelona em 2014 e irá renovar contrato até 2025 (AFP
O Barcelona e o goleiro Ter Stegen estão próximos de anunciar uma renovação contratual nos próximos dias, segundo o “Mundo Deportivo”. A única questão que falta para a extensão de vínculo se tornar oficial é a transcrição do que foi combinado. O alemão irá permanecer na Catalunha até 2025.A novela se arrasta por cerca de um ano, mas ambas as partes sempre tiveram o interesse de encontrar um acordo e ampliar a estadia do goleiro na equipe culé. Apesar de não ter sido uma negociação fácil, as informações indicam que há muito otimismo nos bastidores do clube pela permanência.
Ter Stegen chegou ao Barça em 2014, quando foi comprado pelo Borussia Monchengladbach por 12 milhões de euros (R$ 79 milhões na atual cotação). O contrato do guarda-metas iria até 2022, mas o atleta irá cumprir, nos próximos anos, uma década vestindo a camisa blaugrana. O alemão é considerado um dos melhores jogadores da posição.

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