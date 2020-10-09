Barça e Ter Stegen devem oficializar ampliação de contrato até 2025

O Barcelona e o goleiro Ter Stegen estão próximos de anunciar uma renovação contratual nos próximos dias, segundo o “Mundo Deportivo”. A única questão que falta para a extensão de vínculo se tornar oficial é a transcrição do que foi combinado. O alemão irá permanecer na Catalunha até 2025.A novela se arrasta por cerca de um ano, mas ambas as partes sempre tiveram o interesse de encontrar um acordo e ampliar a estadia do goleiro na equipe culé. Apesar de não ter sido uma negociação fácil, as informações indicam que há muito otimismo nos bastidores do clube pela permanência.