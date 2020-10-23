Barça e Real buscam tirar pressão no primeiro 'El Clásico' da temporada

Crédito: Vinícius Júnior foi o grande destaque do último clássico entre Real Madrid e Barcelona (OSCAR DEL POZO / AFP

O primeiro “El Clásico” da temporada entre Barcelona e Real Madrid será disputado no Camp Nou neste sábado, às 11h (horário de Brasília). As equipes chegam em momentos diferentes, pois os mandantes vem de uma goleada na Liga dos Campeões, apesar de terem sido derrotados pelo Getafe no Campeonato Espanhol. Já os merengues estão pressionados, Zidane está com o cargo ameaçado por conta dos maus resultados e desempenhos.Barcelona

O técnico Ronald Koeman fará seu primeiro clássico como técnico da equipe culé, mas diz estar tranquilo. O comandante deu pistas de que pode começar o jogo com Griezmann e Alba, recuperado de lesão, mas afirmou que o duelo tende a ser equilibrado e lembrou da pressão que existe dos dois lados.

- Existe pressão em ambas os clubes. Não contam os resultados das últimas partidas, que o Real Madrid não ganhou em casa. Isso não significa que venha com a moral baixa. É uma grande equipe, com jogadores que sabem suportar pressão. Acredito em uma partida equilibrada entre dois times com qualidade.

Real Madrid

Pelo lado do Real Madrid, Zidane poderá contar com Sergio Ramos novamente, uma vez que o zagueiro se machucou no último final de semana contra o Cádiz e foi desfalque na derrota contra o Shakhtar na última quarta-feira. O francês fez uma análise do momento do time, mas mostrou confiança para o confronto.

- Nós sempre entramos em campo pensando em ganhar. Às vezes as coisas não saem por vários fatores. Cada partida tem sua história. O bom do futebol é que a situação pode mudar rapidamente. (O clássico) É a melhor forma de reverter a situação. Vamos ter uma partida difícil amanhã e isso será bom.

Retrospecto