Barça e Juventus podem negociar outra operação neste mercado

Barcelona e Juventus podem realizar mais uma negociação no mercado em que o clube catalão pode oferecer Rakitic mais 30 milhões de euros (R$ 184 milhões) por Betancur, de acordo com o portal “Calciomercato”. O uruguaio é visto pela equipe culé como um possível substituto para Sergio Busquets que está com 32 anos.
Rakitic tem apenas mais um ano de contrato e o Barça tenta envolver o croata em alguma transferência há alguns meses. O atleta já foi especulado em diversas equipes, mas nunca houve uma proposta concreta. Já Betancur tem vínculo até 2024, além de ter apenas 23 jovens, fatores que podem dificultar o acordo.
Em junho, ambos os clubes acertaram uma operação que envolveu a ida de Arthur para a Velha Senhora, enquanto o time blaugrana saiu com a contratação do meio-campista Pjanic. Portanto, uma nova operação nos mesmos moldes pode voltar a acontecer, uma vez que os dirigentes dos times tem se dado bem.