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futebol

Barça e Juve disputam contratação do 'novo Pogba' para janeiro

Ryan Gravenberch possui semelhanças físicas e técnicas com o meio-campista francês. Atleta do Ajax é cobiçado por grandes europeus, apesar de ter contrato até 2023...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 09:33
Crédito: Gravenberch é titular do Ajax com apenas 18 anos (AFP
Adversários nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, Barcelona e Juventus também prometem travar disputa na janela de transferências do inverno europeu por Ryan Gravenberch, segundo a imprensa catalã. O jogador do Ajax é considerado o “novo Pogba” por conta de suas semelhanças físicas e técnicas com o meio-campista francês.O clube holandês avalia o jovem atleta em torno de 20 a 25 milhões de euros (de R$ 133 milhões a R$ 166 milhões) e seu agente é Mino Raiola, grande conhecido do mundo do futebol e empresário do próprio Pogba. O italiano já favoreceu a Juventus na disputa com a equipe blaugrana pela contratação de De Ligt.
O meio-campista de 18 anos tem contrato com o Ajax até 2023, mas já está na mira de diversos times do continente. Na atual temporada, Gravenberch já fez cinco partidas, entre elas o confronto contra o Liverpool pela Champion League, e conseguiu dar duas assistências em jogos do Campeonato Holandês.

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