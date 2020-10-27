Barça e Juve disputam contratação do 'novo Pogba' para janeiro

Adversários nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, Barcelona e Juventus também prometem travar disputa na janela de transferências do inverno europeu por Ryan Gravenberch, segundo a imprensa catalã. O jogador do Ajax é considerado o “novo Pogba” por conta de suas semelhanças físicas e técnicas com o meio-campista francês.O clube holandês avalia o jovem atleta em torno de 20 a 25 milhões de euros (de R$ 133 milhões a R$ 166 milhões) e seu agente é Mino Raiola, grande conhecido do mundo do futebol e empresário do próprio Pogba. O italiano já favoreceu a Juventus na disputa com a equipe blaugrana pela contratação de De Ligt.