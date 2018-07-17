Barbieri aguarda por Guerrero, mas não descarta Uribe e Lincoln

A escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo, no Maracanã, só será conhecida horas antes da partida. Além da indefinição sobre a presença de Guerrero - o clube espera o aval da CBF para escalá-lo -, o técnico Maurício Barbieri revelou que trabalha com diferentes alternativas para o confronto, especialmente no setor ofensivo. Lincoln e Fernando Uribe são outras opções.

Paolo Guerrero durante treino do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Apenas o aquecimento da atividade desta terça-feira, véspera do duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão - o Fla tem 27 pontos, Atlético-MG e São Paulo somam 23 cada -, mantendo o mistério. Na coletiva antes do treino, Barbieri não descartou a possibilidade de atuar com dois homens de referência.

- O Guerrero é uma das opções, temos outras. Temos a possibilidade de começar com duas referências. Isso será avaliado durante a atividade de hoje e temos que aguardar a confirmação (da liberação de Guerrero), além da análise do São Paulo - afirmou Barbieri, antes de comentar mais sobre o peruano:

Estamos esperando um posicionamento oficial da CBF, que é a quem cabe essa decisão, para ter a resposta conclusiva se ele tem condições de jogo ou não. Ele vem trabalhando com o grupo, treinando bem, assim como o Uribe Maurício Barbieri

Para o confronto desta quarta, no Maracanã, Barbieri não conta com Cuéllar e Henrique Dourado, suspensos. Esta será a primeira partida após o Mundial e saídas dos atacantes Vinícius Júnior, Felipe Vizeu, Ederson e do volante Jonas.

Por outro lado, pode ser a estreia de Fernando Uribe, único reforço contratado durante a Copa do Mundo. O desempenho do colombiano nos treinos rendeu elogios de Maurício Barbieri, que também avaliou positivamente a participação de Lincoln, atacante de 17 anos, durante as semanas de preparação no Ninho.