Barba mantém boa sequência no Novorizontino e chega a recorde na carreira

Crédito: Divulgação/Novorizontino

O Grêmio Novorizontino segue vivo em busca do acesso para a Série B na temporada 2022. Após passar da primeira fase como primeiro do Grupo B isolado com 39 pontos, o time é líder também na segunda fase, mas agora no Grupo D. Um dos destaques para o sucesso da equipe é a constância do jovem volante João Pedro, conhecido como Barba.Revelado pelo Tigre do Vale, Barba já alcançou 30 jogos como profissional em 2021 e ultrapassou a melhor marca, que teve em 2020, com 24 partidas.

As estatísticas do atleta no ano, refletem no time. Nos 1.995 minutos de atuação dentro de campo na temporada, Barba conquistou pelo Novorizontino 19 vitórias (63%), 6 empates (20%) e apenas 5 derrotas (17%), com um gol e uma assistência para a conta. Com média de 11 quilômetros percorridos por partida, o volante dribla as lesões dentro de um esporte que pede o máximo de todos os atletas e comemora a boa sequência de jogos.

- A preparação é sempre o mais importante. O que o torcedor consegue observar é o jogo e isso é o resultado final de muita preparação no dia a dia. Temos uma boa estrutura dentro do clube, que nos da suporte para alcançar grandes objetivos individuais e coletivos. Quero manter essa sequência positiva e trazer resultados ainda maiores - disse o jovem de 22 anos.Conhecido por ser um motorzinho da equipe, Barba também acumula bom aproveitamento nos passes no Brasileirão Série C. Características que fazem o volante ter pontos positivos e que são cada vez mais importantes para posição de volante, Além de desarmar, saber construir, é essencial no futebol atual.

Somadas as duas temporadas no time principal do Grêmio Novorizontino, Barba está próximo de alcançar a marca de 70 jogos com a camisa do Tigre do Vale e espera alcançar muito mais.