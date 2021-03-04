  Bangu vence o Macaé na estreia no Campeonato Carioca 2021; veja os demais resultados do dia
futebol

Bangu vence o Macaé na estreia no Campeonato Carioca 2021; veja os demais resultados do dia

O Bangu estreou com o pé direito, enquanto Volta Redonda e Madureira empataram em uma partida de quatro gols...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 21:25
Crédito: Divulgação/ Bangu
O Campeonato Carioca está de volta. Na última terça-feira, a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, com gol no minutos finais, marcou a partida de estreia do Estadual. Nesta quarta-feira, Bangu, Macaé, Madureira, Volta Redonda, Boavista e Botafogo já se enfrentaram. Abaixo, confira o resultado dessas partidas.+ Kanu vibra com jogo como capitão do Botafogo: 'Vou continuar dando a vida'MACAÉ 0x1 BANGU
O Bangu venceu o Macaé por 1 a 0, no estádio Eduardo Guinle, por 1 a 0. A partida, que começou às 15h, abriu os jogos desta quarta-feira. O único gol da partida foi marcada por Jean Carlos, aos 35 minutos da etapa final.VOLTA REDONDA 2x2 MADUREIRA
Às 17h, Volta Redonda e Madureira empataram por 2 a 2, no estádio Raulino de Oliveira. Alef Manga abriu o placar para o time da casa logo aos três minutos do primeiro tempo.
A segunda etapa já foi mais movimentada. Aos 29 minutos, Bruno Santos empatou a partida, mas João Carlos Ferreira, aos 33, colocou o Voltaço à frente do placar novamente.
Contudo, dois minutos depois, Rodrigo Yuri empatou o confronto e deu números finais a partida.+ Botafogo empata com o Boavista em estreia no Campeonato Carioca

Este vídeo pode te interessar

