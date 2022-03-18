Bandeirinha é atingido por copo, e jogo Bochum x Borussia M'Gladbach é interrompido. Veja o vídeo!

O jogo entre Bochum e Borussia Moncheglabach, realizado nesta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão, foi interrompido aos 69 minutos. Isso porque o bandeirinha da partida foi atingido por um copo que veio da arquibancada. Veja no vídeo acima!

Tudo aconteceu perto dos 69 minutos, quando o Moncheglabach vencia o time da casa por 2 a 0. Em um primeiro momento, o bandeirinha ficou ajoelhado e com a mão na cabeça. Logo depois ele se levantou e foi para os vestiários e foi caminhando para o meio do gramado. O árbitro suspendeu a partida.