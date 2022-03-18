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Bandeirinha é atingido por copo, e jogo Bochum x Borussia M'Gladbach é interrompido. Veja o vídeo!

Objeto foi arremessado da arquibancada e acertou a cabeça do auxiliar de arbitragem ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 19:42

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:42

O jogo entre Bochum e Borussia Moncheglabach, realizado nesta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão, foi interrompido aos 69 minutos. Isso porque o bandeirinha da partida foi atingido por um copo que veio da arquibancada. Veja no vídeo acima!
Tudo aconteceu perto dos 69 minutos, quando o Moncheglabach vencia o time da casa por 2 a 0. Em um primeiro momento, o bandeirinha ficou ajoelhado e com a mão na cabeça. Logo depois ele se levantou e foi para os vestiários e foi caminhando para o meio do gramado. O árbitro suspendeu a partida.
Os jogadores rapidamente foram em direção aos torcedores e reclamaram da ação. Segundo o jornal alemão "Bild", o Bochum já tinha feito durante a semana uma campanha para evitar que objetos fossem arremessados no campo. Uma ação com o capitão do time, Anthony Losilla, dizia que cervejas eram para beber e não para jogar.

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