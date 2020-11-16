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Bandeirão de patrocinador do Corinthians estimula apoio ao futebol feminino durante a semi do Brasileiro

Ação do Banco Bmg vai incentivar o desenvolvimento da modalidade na Neo Química Arena: "Apoiar o futebol feminino é pra mim! Por que não pode ser para você também?"...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 17:51
Crédito: Divulgação
Apoiador do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, o Banco Bmg vai instigar um maior apoio à modalidade nesta segunda-feira, durante a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pela volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, na Neo Química Arena, em Itaquera.Dentro do estádio, no local normalmente ocupado pela torcida na Arquibancada Leste, o Bmg terá um bandeirão com uma provocação: "Apoiar o futebol feminino é pra mim! Por que não pode ser pra você também?".
TABELA> Veja a tabela do Brasileirão Feminino clicando aqui
De acordo com a diretora Comercial e de Varejo do Bmg, Amanda Ituassu, a ideia é incitar um movimento entre os grandes patrocinadores esportivos brasileiros, emissoras, federações e torcedores para que eles apoiem e assistam, além do futebol masculino, a modalidade feminina.
- Sabemos que essa é uma discussão que tem aumentado bastante nos últimos anos e queremos mostrar que incentivar a diversidade, e isso inclui o futebol feminino, é uma responsabilidade, também, das marcas brasileiras - comentou.
O bandeirão será exposto em todos os jogos do Timão feminino a partir desta segunda, seja no Campeonato Brasileiro ou na sequência do Paulista, na Neo Química Arena ou na Fazendinha, também na Zona Leste de São Paulo.
O primeiro jogo entre o Timão e as rivais foi realizado no dia 8 deste mês, e terminou empatado em 0 a 0, apesar da pressão imposta pelas corintianas. A partida decisiva da semifinal começa às 19h desta segunda-feira.

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