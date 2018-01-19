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Futebol

Bandeira de Mello não descarta jogos do Flamengo no Kleber Andrade

O presidente do Flamengo espera trazer partidas do Campeonato Carioca para o estádio de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 18:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 18:45

Em terras capixabas para o anúncio da parceria firmada com o Espírito Santo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, confirmou que o clube planeja trazer, em breve, alguns jogos do Campeonato Carioca para os gramados capixabas.
A princípio, a ideia era levar para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partida contra o Nova Iguaçu, no dia 4 de fevereiro. No entanto, a data coincide com o Carnaval Capixaba, o que poderia atrapalhar na logística.
Eduardo Bandeira de Mello esteve em Vitória na manhã desta sexta-feira Crédito: Sidney Novo
Estávamos tentando o jogo contra o Nova Iguaçu, no dia 4 de fevereiro, mas como é o Carnaval Capixaba, então nessa data fica mais complicado. Mas estamos tentando. Nem está totalmente descartado, existem negociações e ainda pode dar certo. Se não der, algum outro jogo pode acontecer aqui, como contra o Boavista (7 de março). Vamos ver isso com muita simpatia.
Bandeira de Mello ainda revelou que a parceria com o Santão facilita ainda mais o Flamengo na realização dos jogos no Estado. A nossa intenção de sempre vir jogar não mudou nada. O Flamengo sempre teve essa prática, que se revelou bastante bem-sucedida para trazer jogos no Kleber Andrade. A parceria pode aumentar ainda mais, até porque eles (ESFC) podem nos ajudar a definir, organizar essas partidas aqui. Mas o fato é que a relação entre o Flamengo e o Estado é bem antiga, a gente só quer intensificar.

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