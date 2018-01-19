Bandeira de Mello não descarta jogos do Flamengo no Kleber Andrade

Em terras capixabas para o anúncio da parceria firmada com o Espírito Santo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, confirmou que o clube planeja trazer, em breve, alguns jogos do Campeonato Carioca para os gramados capixabas.

A princípio, a ideia era levar para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partida contra o Nova Iguaçu, no dia 4 de fevereiro. No entanto, a data coincide com o Carnaval Capixaba, o que poderia atrapalhar na logística.

Eduardo Bandeira de Mello esteve em Vitória na manhã desta sexta-feira Crédito: Sidney Novo

Estávamos tentando o jogo contra o Nova Iguaçu, no dia 4 de fevereiro, mas como é o Carnaval Capixaba, então nessa data fica mais complicado. Mas estamos tentando. Nem está totalmente descartado, existem negociações e ainda pode dar certo. Se não der, algum outro jogo pode acontecer aqui, como contra o Boavista (7 de março). Vamos ver isso com muita simpatia.