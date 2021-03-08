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futebol

Banco Inter oficializa saída como patrocínio máster do São Paulo

Empresa publicou vídeo nas redes sociais onde agradece o tempo de parceria. Banco estava presente como máster do uniforme há quatro anos...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:05
Crédito: Divulgação/Adidas
O Banco Inter não é mais patrocinador máster do São Paulo. A empresa publicou um vídeo em suas redes sociais agradecendo o tempo de parceria e anunciado a sua saída como parceira no uniforme do Tricolor, onde estava desde a temporada de 2017.
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O contrato entre as partes havia se encerrado no final de fevereiro. Houve conversas para uma possível renovação, mas tanto o clube quanto a empresa não chegaram a um denominador comum.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com o Banco Inter de fora do espaço, o São Paulo atuou sem patrocínio máster nas partidas contra Inter de Limeira e Santos. Outras empresas que estavam na camisa do São Paulo também tiveram os contratos encerrados em fevereiro e não estão na camisa: MRV, SPFC Chip, Urbano Alimentos e BetSul.
Segundo informações do 'GE', o Banco Inter pagava cerca de R$ 1 milhão por mês ao São Paulo. Agora sem o patrocinador, a diretoria procura outra empresa para o espaço nobre da camisa. Com a entrada da nova gestão o São Paulo vem buscando alavancar receitas no marketing. Para a diretoria do departamento, o Tricolor contratou Eduardo Toni, ex-diretor da LG.
VEJA O VÍDEO DO BANCO INTER ANUNCIANDO A SAÍDA DO SÃO PAULO

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