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futebol

Bambam estreia no Água Santa marcando e prometendo gols

Atacante anotou pelo seu novo clube na abertura da Série A2 do Campeonato Paulista...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 21:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 21:16
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O atacante Bambam confirmou sua fama de marcar em estreias e na primeira vez que vestiu a camisa de seu novo time, assinalou um dos gols da vitória do Água Santa sobre o Velo Clube por 2 a 0, na abertura da Série A2 do Campeonato Paulista, na última semana. O ex-jogador do Juventude falou a respeito do bom início no clube.
- É sempre importante começar com o pé direito a sua trajetória numa nova equipe. Sendo eu um atacante, não há forma melhor que marcando gols. Fiquei feliz pelo resultado e claro, por ter deixado minha marca. Tenho certeza que foi apenas o primeiro de muitos outros que ainda virão - declarou.
E se o começo de Bambam no Água Santa foi animador, a última imagem que o jogador deixou em seu ex-time também foi das melhores. Na penúltima rodada da Série B 2020, Bambam iniciou a virada da agremiação de Caxias do Sul sobre o Figueirense. A vitória foi fundamental para o acesso da equipe para a Série A. O pernambucano se diz feliz pelos gols em momentos cruciais, mas garante que a regularidade é uma de sua principais características.
- Um bom centroavante necessita marcar sempre, ter regularidade. Os gols em circunstâncias especiais são um qualidade que possuo, mas antes de tudo a equipe que contar comigo pode ter certeza que terá um atacante oferecendo perigo à defesa adversária o tempo todo - concluiu.

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