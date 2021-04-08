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Baltazar projeta confronto direto do Sion por respiro na tabela: 'jogo de seis pontos'

A equipe do Sion, onde atua o meia brasileiro, enfrenta o Vaduz, neste domingo, pela Super Liga Suíça
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 19:25
Crédito: Divulgação / Sion
O Sion, do meia Baltazar, tem um confronto pela frente considerado como uma final adiantada pela Super Liga Suíça. Neste domingo (11), a equipe do jogador brasileiro visita o Vaduz em um duelo direto entre times que buscam a permanência na primeira divisão nacional. Segundo Baltazar, é um clássico "jogo de seis pontos".
Veja o mata-mata da Liga Europa- Sabemos da nossa situação no campeonato, mas não está nada terminado ainda. Esse jogo é de grande importância para nós, um jogo de seis pontos e temos muita qualidade dentro do grupo para irmos buscar essa vitória. Estamos trabalhando bem essa semana e tenho certeza que vamos fazer um excelente jogo no domingo - projetou Baltazar.
Na 10ª colocação, com 26 pontos, o Sion está a três do Vaduz, justamente uma posição acima com 29, em 9º, e na zona de play-offs de rebaixamento. Para subir na tabela de classificação, a equipe de Baltazar busca vencer atuando longe de seus domínios para ganhar um respiro na competição.
Titular do Sion, Baltazar soma 61 jogos pela equipe suíça, sendo 41 destes pela equipe principal e três gols marcados no elenco profissional. Revelado nas categorias de base do Vila Nova, o meia brasileiro atua no futebol europeu desde a temporada 2018/19.

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