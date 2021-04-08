Baltazar projeta confronto direto do Sion por respiro na tabela: 'jogo de seis pontos'

Crédito: Divulgação / Sion

O Sion, do meia Baltazar, tem um confronto pela frente considerado como uma final adiantada pela Super Liga Suíça. Neste domingo (11), a equipe do jogador brasileiro visita o Vaduz em um duelo direto entre times que buscam a permanência na primeira divisão nacional. Segundo Baltazar, é um clássico "jogo de seis pontos".

Veja o mata-mata da Liga Europa- Sabemos da nossa situação no campeonato, mas não está nada terminado ainda. Esse jogo é de grande importância para nós, um jogo de seis pontos e temos muita qualidade dentro do grupo para irmos buscar essa vitória. Estamos trabalhando bem essa semana e tenho certeza que vamos fazer um excelente jogo no domingo - projetou Baltazar.

Na 10ª colocação, com 26 pontos, o Sion está a três do Vaduz, justamente uma posição acima com 29, em 9º, e na zona de play-offs de rebaixamento. Para subir na tabela de classificação, a equipe de Baltazar busca vencer atuando longe de seus domínios para ganhar um respiro na competição.