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futebol

Baltazar marca dois gols e brilha em vitória do Sion, da elite da Suíça

Cria do Vila Nova, o meia brasileiro foi o destaque no triunfo por 3 a 1 de sua equipe contra o Lausanne-Sport
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Publicado em 09 de Março de 2021 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 21:57
Crédito: Divulgação / Sion
Em dia iluminado, o meia Baltazar marcou dois gols para ser o grande nome do Sion em importante vitória deste domingo. Fora de casa, o time do jogador brasileiro bateu por 3 a 1 o Lausanne-Sport, pela Super Liga Suíça. No clube europeu desde a temporada 2018/19, o meia-campista classificou esse jogo como especial em sua carreira.
Veja o mata-mata da Champions League- Com certeza foi um dos mais especiais sim, espero que seja um de vários que está por vir. Foi uma sensação de alívio e muita alegria, tive as oportunidades de fazer os gols e não pude desperdiçar - disse Baltazar.
O Sion somou três pontos importantes na briga para se afastar da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Suíço. Na próxima rodada, Baltazar e seus companheiros recebem o Servette, atual vice-líder, no domingo (14).
- Acredito que o nosso time está bem montado agora e muito fechado. O espírito que a equipe teve foi sensacional e temos que levar isso para o próximo jogo. Se impormos nosso jogo, colocar a bola no chão e jogar tenho certeza que sairemos com a vitória - projetou.

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