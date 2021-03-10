Baltazar marca dois gols e brilha em vitória do Sion, da elite da Suíça

Crédito: Divulgação / Sion

Em dia iluminado, o meia Baltazar marcou dois gols para ser o grande nome do Sion em importante vitória deste domingo. Fora de casa, o time do jogador brasileiro bateu por 3 a 1 o Lausanne-Sport, pela Super Liga Suíça. No clube europeu desde a temporada 2018/19, o meia-campista classificou esse jogo como especial em sua carreira.

Veja o mata-mata da Champions League- Com certeza foi um dos mais especiais sim, espero que seja um de vários que está por vir. Foi uma sensação de alívio e muita alegria, tive as oportunidades de fazer os gols e não pude desperdiçar - disse Baltazar.

O Sion somou três pontos importantes na briga para se afastar da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Suíço. Na próxima rodada, Baltazar e seus companheiros recebem o Servette, atual vice-líder, no domingo (14).