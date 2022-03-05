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Baltazar celebra gol decisivo em vitória do Sion na Suíça: 'precisávamos muito desse triunfo'

Cria do Vila Nova, o meia marcou o único gol na partida diante do Lausanne-Sport, na última quarta-feira
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LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 19:21

Publicado em 05 de Março de 2022 às 19:21

Com um gol marcado, o meia Baltazar foi o destaque do Sion na vitória do clube por 1 a 0 contra o Lausanne-Sport, na última quarta-feira, pela Super Liga Suíça. O camisa oito marcou o seu primeiro tento nesta temporada e o oitavo com a camisa do clube suíço. Cria da base do Vila Nova, o jogador brasileiro falou sobre a sua atuação decisiva.> Advogado explica situação contratual de jogadores brasileiros vinculados a clubes da Ucrânia em meio a guerra
- Estou muito feliz com o gol marcado e, principalmente, por ajudar o Sion a vencer. Precisávamos muito desse triunfo para nos afastar da zona de rebaixamento e visar voos maiores na competição. Foi um jogo difícil, contra uma boa equipe, mas conseguimos impor nosso estilo de jogo - disse Baltazar.
O Sion, de Baltazar, está na sétima colocação da Super Liga Suíça, com 29 pontos após 24 rodadas. A equipe do meia brasileiro volta a campo neste domingo diante do St Gallen, na quinta posição com 30 pontos, em confronto direto na competição.
- Agora é manter essa pegada para visitar o St Gallen e, quem sabe, voltar com os três pontos na mala - projetou.
Crédito: Baltazar,meiadoSion(Foto:Divulgação

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